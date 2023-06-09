ППО HAWK та безпілотники Puma: США оголосили про новий пакет допомоги Україні

США допомагають Україні боротися за свою свободу. В адміністрації Джо Байдена 9 червня оголосили про новий пакет допомоги Україні.

Офіційне повідомлення опублікували на сайті Міноборони США 9 червня. Там наголосили, що новий пакет допоможе як у короткостроковій перспективі, так і посилить довгострокову спроможність ЗСУ.

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Адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні,

– мовиться у повідомленні.

Що увійшло до нового пакету допомоги

Вже відомо, що до нового пакету допомоги увійшли:

Зенітні ракетні комплекси MIM-23 Hawk і боєкомплект до них;

Ракети до ЗРК Patriot;

Боєприпаси калібру 105 і 203 мм;

Розвідувальні безпілотники RQ-20 Puma;

Ракети з лазерним наведенням.

Андрій Єрмак – голова Офісу Президента – подякував союзникам України за допомогу.

Штати допомагають Україні виборювати свою свободу. Зокрема, країна надає військову допомогу.

Україна потребує набагато більше ППО Patriot

Володимир Зеленський повідомив, що Україна потребує набагато більше ППО Patriot, аніж є наразі. Мовиться щонайменше про 50 батарей.

Наразі Patriot вже проявили себе в Україні й продемонстрували ефективність у захисті українського неба.