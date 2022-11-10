США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні

Невдовзі США повинні оголосити про новий пакет військової допомоги Україні. Він включатиме боєприпаси для систем ППО та ЗРК.

Ввечері 10 листопада США планують оголосити про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Про це під час брифінгу розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише 24 канал.

Що входитиме у новий пакет допомоги

Салліван уточнив, що про новий пакет повинні оголосити саме сьогодні, тобто 10 листопада. І ця допомога буде важливим вкладом у протиповітряну оборону України.

Сьогодні буде оголошено про передачу нового пакету військової допомоги Україні,

– сказав він.

За його словами, пакет допомоги включатиме боєприпаси для систем ППО "Hawk" та зенітно-ракетні комплекси "Avenger" з ракетами Stinger.