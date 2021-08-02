У США опублікували доповідь з твердженням, що коронавірус походить з китайської лабораторії

У Конгресі США республіканець Мак Маккол представив доповідь з твердженнями про наявність доказів того, що коронавірус COVID-19 "просочився" з лабораторії Уханьського інституту вірусології.

Документ став результатом розслідування, проведеного республіканцями-законодавцями. Його оприлюднив головний республіканець Комітету із закордонних справ Палати представників Мак Маккол.

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Тепер ми вважаємо, що настав час повністю відмовитися від того, що джерелом вірусу став ринок морепродуктів,

– мовиться у документі.

У розслідуванні мовиться, що:

вірус просочився з лабораторії до 12 вересня 2019 року;

за декілька місяців до спалаху ковіду Уханська національна лабораторія біобезпеки запросила тендери на капітальний ремонт систем безпеки повітря та відпрацювання відходів у дослідницьких центрах, які працювали менше двох років;

такий "значимий ремонт зразу після початку експлуатації об'єкта здається незвичайним".

Ба більше, автори звіту вважають, що є також питання щодо того, "наскільки добре ці системи функціонували у місяці до спалаху COVID-19". Там також заявили, що причина прохання про тендери незрозуміла. Невідомо, чи їх провели.

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