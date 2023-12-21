США терміново обговорюють з партнерами використання активів Росії для України, – NYT

В Адміністрації президента США Джо Байдена стартували термінові переговори. Їх ведуть з союзниками щодо використання понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів.

Власне, ці кошти прагнуть спрямувати на допомогу Україні. Як зазначають у виданні, донедавна і Сполучені Штати, і наші союзники висловлювали сумнів у тому, чи законним буде цей крок. Водночас брак коштів на допомогу нашій державі штовхають їх до рішучих дій.

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Питання російських активів просувається

Як зазначають у виданні, Адміністрація Байдена вже посилає тихі сигнали. Водночас у координації "Великою сімкою" вона почала відповідне питання вивчати. Зокрема, чи вистачить наявних повноважень для цього, і чи потрібно з цим звернутися до Конгресу.

Водночас пишуть, що підтримка ухвалення відповідного законодавства у Конгресі зростає. І це надає Білому дому оптимізму щодо цього питання.

Також союзники України обговорюють запобіжники. Адже питання полягає також у тому, куди ці кошти спрямовувати. Чи мовиться винятково про відбудову нашої держави та підтримку її економіки, чи використання з військовою метою.

Спілкуючись з журналістами, високопоставлений представник адміністрації Байдена зауважив, що альтернативне джерело фінансування України надзвичайно необхідне. Зокрема з урахуванням того, що республіканці вперлися у питанні виділення нашій державі 61 мільярда доларів США.

Також у виданні звернули увагу на те, що прокуратура Німеччини заарештувала 720 мільйонів євро заморожених російських коштів. Наголошують, що цей безпрецедентний арешт свідчить про те, що союзники налаштовані рішуче.

Журналісти пишуть, що напрацювання мають представити на Мюнхенській безпековій конференції. Вона відбудеться до других роковин повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Звернімо увагу на те, що представники США раніше допустили ще один сценарій розвитку подій. Вони вважають, що Україна може отримувати заморожені російські активи траншами через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку. І це вважатиметься "авансом" перед репараціями від Росії, які країна-агресорка змушена буде заплатити.