Новий пакет допомоги США Україні містить 2000 броньованих машин Humvee

США підтримують Україну з початку повномасштабної війни. Зокрема, там оголосили про наступний пакет допомоги.

Державний департамент США оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів США. Він містить стандартний запас боєприпасів і ракет, а також приблизно 2000 військових вантажівок Humvee.

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Чому Україні потрібні ці машини

У соціальних мережах критикують та ставлять під сумнів рішення ці старі автомобілі, проте журналісти західного видання вважають, що це навпаки є доволі логічним. Україна потребує великої кількості техніки для нормальної оборони при такій протяжності фронту.

Оборонні позиції нашої держави піддаються щоденним обстрілам російської артилерії, яка намагається пробити наші лінії. Україна втратила значну кількість транспортних засобів, тому потрібно компенсувати втрати.

Машини, які США планує передати Україні, добре обслуговувалися та готові до бою. Після отримання Україна може швидко інтегрувати Humvee у свої формування. Це пов'язано із тим, що вони схожі на цивільні автомобілі, що нівелює потребу в інтенсивній підготовці.