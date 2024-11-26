Протипіхотні міни від Байдена: чи допоможуть вони на фронті

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про передачу Україні протипіхотних мін. Вони допоможуть суттєво вплинути на просування росіян. Ворог не зможе по 10 – 30 разів на добу проводити штурмові дії.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, зауваживши, що росіяни витрачатимуть більше часу на розмінування. Водночас ЗСУ зможуть провести ротацію.

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Як протипіхотні міни підсилять ЗСУ

На Курахівському, Покровському та Торецькому напрямках ворог штурмує переважно невеликою кількістю людей, тобто здійснює піхотні атаки. На Лимано-Куп'янському напрямку ворог використовує важку техніку і відповідно також піхоту.

Цікаво! Видання The Washington Post пише, що протягом останніх років в адміністрації Байдена не хотіли йти на цей крок, тобто передати Україні протипіхотні міни, тому що цей тип зброї становить великий ризик, зокрема, для мирних жителів – їхнє розмінування небезпечне і дороге.

А найкращий захист від піхоти – це заміновані поля, які якраз-таки можна замінувати за допомогою американських протипіхотних мін. Що важливо, це можна робити дистанційно.

Чи зменшить це можливості у росіян просуватися? Суттєво зменшить. Їм доведеться розміновувати, можна дистанційно, але вони зав'язнуть у своїх наступальних діях. Навіть якщо вони зменшать тиск, у нас буде можливість проводити хоча б часткову ротацію,

– наголосив Гетьман.

Отже, протипіхотні міни створять труднощі окупантам і вони не зможуть щоденно по 10 – 30 разів проводити штурмові дії.