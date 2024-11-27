Військовий сказав, чи можуть протипіхотні міни від США змінити хід війни

Джозеф Байден ухвалив рішення передати Україні протипіхотні міни. У США назвали його одним з найкорисніших кроків. Застосовуватись ці міни будуть на території України, зокрема на Сході, і вони дозволять ЗСУ вести ефективнішу боротьбу з ворогом.

Таку думку висловив 24 Каналу начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, додавши, що це – позитивна новина. До речі, глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що застосування протипіхотних мін дозволить Україні захищатися від зміни тактики росіян щодо використання живої сили.

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Потрібне також інша зброя

Борисенко зауважив, що використання протипіхотних мін дозволить ефективніше стримувати противника і не дасть його малим піхотним групам, які росіяни зараз переважно застосовують для штурмів, настільки легко пересуватися біля лінії бойового зіткнення.

Важливо! Постачання Україні протипіхотних мін викликало занепокоєння в середині адміністрації Байдена, адже понад 160 країн підписали міжнародну угоду, що забороняє їх застосування через потенційне завдання ними шкоди цивільному населенню. Проте Байден ухвалив рішення передати цю зброю, адже Росія за останні місяці активно просувається на полі бою.

Однак це не той спосіб ураження, який може кардинально змінити хід війни,

– підкреслив він.

По суті це оборонна міна, яка дозволяє ефективніше захищатися, а не наступати. Тому, на його думку, там, де українські сили тримають оборону, вони зможуть ефективніше знищувати противника на підступах до нашого переднього краю.

Проте обороною не виграєш війну, ми будемо також і наступати і тоді буде потрібне інше озброєння, інші калібри, інші боєприпаси та інша тактика. Але якщо у нас з'явиться ще один спосіб ліквідовувати окупантів, це тільки на краще,

– наголосив Данило Борисенко.

До слова, військовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що протипіхотні міни стануть в пригоді ЗСУ на найбільш загрозливих напрямках. Вони створять "непереборну стіну захисту". Це, на його думку, стане одним із головних факторів, який може вплинути на перебіг бойових дій.

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