США передали Україні багатоцільові гранатомети: промовисті фото, відео

Найближчим часом Україна отримає військову допомогу від Вашингтона. Мовиться про ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition.

У Пентагоні показали, як готують боєприпаси, зброю та інше обладнання до відправлення в Україну. На сайті оборонного відомства опублікували фото та відео, зроблені 21 січня.

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Що кажуть у Пентагоні

В американському Міністерстві оборони також запевнили, що підтверджують свою тверду відданість суверенітету й територіальній цілісності України на підтримку її безпеки та процвітання.

США з 2014 року виділили Україні допомогу на понад 5,4 мільярда доларів, зокрема – у сфері безпеки й не тільки,

– зауважили у відомстві.

Американці готують допомогу для України / Фото з інформаційного порталу Пентагону

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Що відомо про гранатомети SMAW-D: коротко

Вони призначені для руйнування міцних конструкцій. Мовиться, зокрема, про бункери, загородження або стіни. Можуть знищувати й легкоброньовану техніку.

Активувати боєголовку можна за допомогою перемикача, розміщеного у носовій частині. Він, до слова, здатний розрізняти міцні, а також слабозахищені цілі.

США дозволили передати зброю

Напередодні Вашингтон відповів на запити країн Балтії й дозволив їм передати Україні озброєння американського виробництва. ЗСУ отримають від Естонії, Литви та Латвії протитанкові комплекси Javelin та зенітні системи Stinger. Втім, коли саме це може статися, поки ще невідомо. Раніше у Білому домі заявили про плани передати Україні транспортні вертольоти, які придбали для афганських солдатів.

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