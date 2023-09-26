США підтвердили, що передали Україні список реформ для отримання військової допомоги

У США підтвердили, що дійсно передали Україні перелік пріоритетних реформ для інтеграції в Європу. Метою цих зусиль є "визначення пріоритетів і консолідація кроків" з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім розіслав листа з пунктами, які має виконати Україна. Перелік реформ для надання військової допомоги також отримали й в Офісі Президента.

До теми Переломний момент у відносинах, – політолог пояснив значення листа про реформи від США

США передали Україні список реформ для отримання військової допомоги

У рамках діалогу, що триває з Україною та сторонами, зацікавленими у майбутньому успіху України, Сполучені Штати надали запропонований перелік пріоритетних реформ для обговорення та зворотного зв’язку на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України у Брюсселі,

– йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

Зазначається, що цей перелік був наданий як основа для консультацій з урядом України та ключовими партнерами в рамках підтримки України та її зусиль з інтеграції в Європу – мети, яку США рішуче підтримують.

Метою цих зусиль є "визначення пріоритетів і консолідація кроків" з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами.

"Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати", – заявляв Джо Байден під час зустрічі із Зеленським.

Що відомо про лист США