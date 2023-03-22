Навіть старий Abrams, який отримає Україна, кращий за будь-що російське, – військовий експерт

Пентагон оприлюднив рішення про передачу старших версій танків М1А1 Abrams для ЗСУ. Ці модифікації зможуть швидше з'явитися на фронті, ніж нові моделі.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. Він наголосив, що навіть така техніка на порядок краща за все, що росіяни використовують на полі бою.

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Черник переконаний, що це рішення абсолютно правильне, адже зазначені танки виросли з однієї танкової школи з танками Leopard 2.

У них однакова гармата М256. Тобто освоїти цей танк людям, що вже освоїли Leopard, не складе ніяких проблем,

– додав спікер.

На фронті важлива кожна одиниця техніки

За словами військового експерта, Україна потребує найновішої, найкращої техніки, однак, враховуючи сучасні умови, будь-яка техніка важлива на фронті.

Причому Abrams навіть у старих модифікація кратно переважає все те, що можуть застосовувати росіяни. Не може Т-54, Т-55 витримати прямої конкуренції з цією машиною, навіть, якщо вона умовно 1980-х років. Це, якби горбатий "Запорожець" 1960-х років конкурував із машиною Ford 1970-х. В "Запорожця" шансів немає,

– резюмував Черник.

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