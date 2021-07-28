США перехопили найбільшу кількість літаків Росії з часів холодної війни
28 липня 2021 , 07:24Читать новость на русском
Джерело:Wilson Center
ВПС США у 2020 році перехопили рекордну кількість російських військових літаків біля берегів Аляски. Цей показник став найбільшим з часів холодної війни.
Як пояснив заступник начальника штабу ВПС США Клінтон Хіноут, це свідчить про суперництво країн у військовій сфері.
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Він зауважив, що інколи зростання активності Росії в Арктиці є шкідливою.
Наприклад, минулого року ми перехопили в Аляски більше російських військових літаків, ніж будь - коли з часів Холодної війни,
– сказав Хіноут.
На його думку, база на Алясці, біля якої Росія "брязкає зброєю", має хороше розташування для захисту північних рубежів Сполучених Штатів.
Російські літаки на Алясці
- Влітку 2020 року США неодноразово скаржилися на присутність російських літаків на Алясці. Так, до прикладу, у червні винищувачі США перехоплювали російські Ту-142 біля Аляски.
- У Штатах не стверджували, що росіяни порушили суверенний повітряний простір США чи Канади. Вони перебували у міжнародній зоні. Але все ж – у так званій оборонній зоні ідентифікації. Крім того, кружляли там аж 8 годин.
- А потім наприкінці серпня американські винищувачі F-22 за підтримки дозаправників КС-135 перехопили в небі поблизу берегів Аляски 6 російських літаків Ту-142. Останні досліджували американську протиповітряну оборону.