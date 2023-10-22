Авіаносець та нові системи ППО: США стягують на Близький Схід потужні сили
Джерело:Пентагон
США перекидають додаткові сили на Близький Схід через ескалацію з боку Ірану та маріонеткових сил Тегерана. Дії Вашингтона спрямовані на посилення сил США та Ізраїлю.
Глава Пентагону Ллойд Остін після обговорення з президентом Джо Байденом ескалації з боку Ірану розпорядився про низку додаткових кроків, спрямованих на подальше зміцнення позицій Міноборони США на Близькому Сході.
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США розгорнуть додаткові батареї Patriot і THAAD
"Ці кроки посилять регіональні зусилля зі стримування, посилять захист сил США в регіоні й допоможуть захистити Ізраїль", – сказав Остін.
США перенаправили рух авіаносної ударної групи "Дуайт Ейзенхауер" до зони відповідальності Центрального командування. Ця авіаносна ударна група доповнює авіаносну ударну групу "Джеральд Р. Форд", яка зараз діє в східній частині Середземного моря.
Вона ще більше посилить наші сили й зміцнить наші можливості і здатність реагувати на різноманітні непередбачувані обставини,
– зазначив глава Пентагону.
США активізували розгортання батареї ЗРК (THAAD) і додаткових батальйонів Patriot в місцях дислокації по всьому регіону з метою посилення захисту американських військ.
Остін на випадок непередбачених обставин віддав додаткові накази про готовність до розгортання додаткової кількості сил, щоб підвищити їхню готовність й здатність до швидкого реагування в разі потреби.
"Я продовжу оцінку потреб у силах у регіоні та розгляну можливість розгортання додаткових сил і засобів у разі потреби", – резюмував він.
США запевнили Ізраїль у допомозі
- Президент США 19 жовтня виголосив потужну промову під час звернення до американського народу. Він розповів про необхідність подальшої підтримки України у боротьбі проти агресії Росії й солідарності з Ізраїлем у його відповіді на атаку угруповання ХАМАС.
- Байден вирішив направити запит до Конгресу про надання допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів і допомоги Ізраїлю в обсязі 10 мільярдів доларів.
- Під час промови Байден сказав, що ХАМАС і Владімір Путін мають дещо спільне. Зокрема, вони обоє хочуть повністю знищити сусідню демократію.
- Раніше Байден запевнив, що США мають можливість надавати підтримку Ізраїлю та Україні. Він зазначив, що США зобов'язані надавати допомогу Україні та Ізраїлю.