Авіаносець та нові системи ППО: США стягують на Близький Схід потужні сили

США перекидають додаткові сили на Близький Схід через ескалацію з боку Ірану та маріонеткових сил Тегерана. Дії Вашингтона спрямовані на посилення сил США та Ізраїлю.

Глава Пентагону Ллойд Остін після обговорення з президентом Джо Байденом ескалації з боку Ірану розпорядився про низку додаткових кроків, спрямованих на подальше зміцнення позицій Міноборони США на Близькому Сході.

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США розгорнуть додаткові батареї Patriot і THAAD

"Ці кроки посилять регіональні зусилля зі стримування, посилять захист сил США в регіоні й допоможуть захистити Ізраїль", – сказав Остін.

США перенаправили рух авіаносної ударної групи "Дуайт Ейзенхауер" до зони відповідальності Центрального командування. Ця авіаносна ударна група доповнює авіаносну ударну групу "Джеральд Р. Форд", яка зараз діє в східній частині Середземного моря.

Вона ще більше посилить наші сили й зміцнить наші можливості і здатність реагувати на різноманітні непередбачувані обставини,

– зазначив глава Пентагону.

США активізували розгортання батареї ЗРК (THAAD) і додаткових батальйонів Patriot в місцях дислокації по всьому регіону з метою посилення захисту американських військ.

Остін на випадок непередбачених обставин віддав додаткові накази про готовність до розгортання додаткової кількості сил, щоб підвищити їхню готовність й здатність до швидкого реагування в разі потреби.

"Я продовжу оцінку потреб у силах у регіоні та розгляну можливість розгортання додаткових сил і засобів у разі потреби", – резюмував він.

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