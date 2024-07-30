США перекидають техніку з Німеччини до Польщі: Світан сказав, до чого можуть готуватися

Президент США Байден висунув кандидатуру генерал-лейтенанта Кертіса Баззарда на посаду керівника командування в Німеччині, яке займається військовою допомогою Україні. Крім того, США, в межах посилення східного флангу НАТО, перекидають свою бронетехніку з Німеччини на базу в Польщі. Це свідчить про планове розгортання військ Альянсу.

Таку думку в етері 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що вбачає 2 варіанти розвитку подій щодо цього.

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"Машина" НАТО розгортається

Військовий експерт припустив, що нині триває підготовка НАТО до активної оборони. Техніку перекидатимуть до кінця вересня 2024 року.

Приземлилися 2 літаки Б-52. Як тільки йде важка авіація і чим ближче стратегічні бомбардувальники до території противника, значить триває планове розгортання військ. Я б не сказав, що це для оборони, бо в такому випадку Б-52 були б десь далі, наприклад в США. Можливо, вони зараз потрібні для так званої активної оборони,

– озвучив Світан.

Однак Світан більше схиляється до думки, що наразі триває підготовка Альянсу до ймовірного протистояння з Росією й Китаєм. Він наголосив, що китайці перекинули до кордонів НАТО свої війська, вони зараз перебувають у Білорусі. Тому американці почали підтягувати свої до ліній майбутнього "бойового дотику".

Триває серйозна підготовка до бойових дій. Тому оці казки, що прийде Трамп і розвалиться НАТО, це маячня. Військове посилення блоку НАТО свідчить про те, що "машина" Альянсу хоча й важко, бо бюрократичний механізм дає збій й гальмує, але все ж таки розгортається,

– впевнений Світан.

Зараз армія Сполучених Штатів переміщує обладнання та транспортні засоби з військових баз у Німеччині на склади в Повідзі (Польща). Раніше ця техніка зберігалася на військовому складі в Мангеймі. На американській базі в Повідзі буде розміщено:

18 самохідних гаубиць;

87 танків;

понад 150 бойових машин піхоти.

Передислокована техніка є частиною посилення східного флангу НАТО збройними силами США. Склади в Повідзі прилягають до аеропорту, що в тому числі дає можливість перекидати техніку повітрям разом з боєприпасами.