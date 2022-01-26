У США перекинувся човен – десятки людей зникли безвісти

Неподалік узбережжя американського штату Флорида перекинулося судно. Внаслідок інциденту безвісти зникли 39 людей.

У береговій охороні міста Маямі повідомили, що до них надійшла інформація від чоловіка, який врятував одного з постраждалих приблизно в 45 милях на схід від затоки Форт-Пірс.

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За словами потерпілого, човен залишив найзахідніший район Багамських островів – Біміні ввечері суботи, 22 січня. Однак зіштовхнувся з поганою погодою і перекинувся в океані.

Водночас він зазначив, що ніхто з осіб, які перебували на борту судна не мав рятувального жилета.

Схожі інциденти в Україні

Поблизу острова Березань у Чорному морі місцевий рибалка вранці 22 листопада 2021 року виявив перевернутий човен. У ньому були тіла двох загиблих чоловіків.

У травні 2021 року на озері Тудорове в Одеській області перекинувся моторний човен. На ньому патрулювали кордон 4 службовців ДПСУ. Трьом з них вдалось вижити – четвертий фактично витягнув їх на собі. Однак чоловік зник, а згодом його знайшли мертвим.

Підозрюється, що човен міг бути пов'язаним із контрабандою людей. Адже зловмисники часто використовують Багамські острови як відправну точку для доставки людей з інших країн Карибського басейну до США.