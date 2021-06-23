США підняли винищувачі через наближення до Гаваїв бомбардувальників Росії

Винищувачі Військово-повітряних сил США двічі піднімалися у повітря поблизу Гаваїв. Це було реакцією на маневри бомбардувальників Росії, які наближалися до територіального повітряного простору США.

Винищувачі США не виконували маневрів перехоплення. Однак вони не дозволили російським бомбардувальникам увійти до зони ідентифікації американських ППО.

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Коли трапилися інциденти

Обидва випадки трапилися у червні, але про них стало відомо лише зараз. Американські F-22 Raptors підіймалися 13 та 18 червня з Об'єднаної бази Перл-Харбор-Хікам поблизу Гонолулу "через масштабні російські військові навчання, які проходили біля узбережжя Гаваїв".

Американські винищувачі двічі цього місяця виконували політ над Гаваями як запобіжний захід під час маневрів російських бомбардувальників у регіоні,

– повідомив представник Пентагону.

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