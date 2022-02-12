США підсилюють війська НАТО в Румунії винищувачами F-16

Винищувачі США F-16 прибули до Румунії на авіабазу Фетешти 11 лютого. Вони приєднались до італійських винищувачів для того, щоб посилити позиції колективної оборони НАТО.

США перекинули військові літаки та особовий склад з авіабази в Німеччині. Територія їхньої місії буде разом із союзниками в Чорному морі.

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Які завдання стоять перед винищувачами

Літаки будуть виконувати тренувальні маневри "повітря-повітря" разом із союзниками по НАТО. Таким чином хочуть посилити оперативну сумісність та зв'язок для виконання багатонаціональних повітряних операцій.

Літак F-16 значно покращить позицію стримування НАТО у південно-східному регіоні Альянсу та забезпечить додаткову оперативність для посиленої місії повітряної поліції,

– заявив заступник командувача ВПС об'єднаних збройних сил Паскаль Делерс.

За його словами, так забезпечать надійну колективну оборону та постійну пильність у повітряному просторі НАТО.

Війська НАТО в Європі

На тлі загрози масштабної війни з боку Росії, НАТО вирішило посилювати свої позицію, зокрема у Східній Європі та регіоні Чорного моря. Зокрема, війська розмістили у Румунії для підкріплення позицій.

Також США продовжують перекидати свої війська до європейських країн. До Польщі, зокрема прибуло 1 700 військових 82-ї повітряно-десантної дивізії. А у НАТО заявляли, що ймовірно залишать військових на довший час, а то й постійно.

ЗМІ також повідомляли, що НАТО вирішило розширити кількість військових контингентів у 30 країнах Європи. Мовиться насамперед про Болгарію, Румунію і Словаччину.

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