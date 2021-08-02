США офіційно підтримали версію про причетність Ірану до атаки на танкер

Нафтовий танкер ізраїльського бізнесмена Mercer Street атакували начебто дронами біля берегів Оману. Загинули двоє людей на борту, і Ізраїль звинуватив у цьому Іран.

Сполучені Штати Америки версію Ізраїлю підтримали. У Державному департаменті заявили, що на дії Ірану готуватимуть відповідь.

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Напад на Mercer Street: США підтримали Ізраїль

Держдеп США повідомив, що напад на танкер на Близькому Сході – це пряма загроза свободі судноплавства у цьому життєво важливому для міжнародної торгівлі регіоні. Вашингтон засудив інцидент (атаку на нафтовий танкер Mercer Street), а винним у ньому схильні вважати таки Іран.

Після вивчення інформації ми впевнені, що Іран здійснив цей напад із використанням БПЛА з вибухівкою – смертоносного засобу, який там все частіше використовують,

– мовиться у заяві Держдепу США.

Такі дії загрожують свободі судноплавства у життєво важливому для світової торгівлі регіоні водних шляхів, а також і життям людей, які перебувають на кораблях.

"Ми працюємо з нашими партнерами над нашими наступними кроками, й консультуємося з урядами регіону і за його межами щодо належної відповіді, яка відбудеться найближчим часом", – наголосили у Вашингтоні

До слова, міноборони Великої Британії також вважає Іран відповідальним за напад на танкер. У Лондоні підтвердили, що британці з партнерами готують відповідь.