США підтримуватимуть спільні тренування українських військових на літаках F-16

США підтримають спільні міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів на сучасних винищувачах, зокрема F-16. Президент Джо Байден вже поінформував про це лідерів G-7.

Про це розповів високопоставлений представник адміністрації Байдена. Навчання відбуватиметься за межами України на одному з європейських полігонів і триватиме кілька місяців.

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США підтримуватимуть спільні тренування українських військових на F-16

Байден 19 травня поінформував лідерів G7, що США підтримають спільні тренування українських пілотів на літаках четвертого покоління, зокрема F-16.

Очікується, що навчання триватиме кілька місяців і не відбуватиметься в США. Швидше за все, бійці тренуватимуться лише в Європі. Проте американський персонал братиме в цьому участь.

Оскільки навчання відбуватимуться протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли насправді надати літаки, скільки ми їх надамо і хто їх надасть,

– сказав посадовець.

Він додав, що станом на сьогодні Сполучені Штати та союзники зосередилися на наданні Україні переважної більшості систем, озброєнь та тренувань, необхідних для проведення наступальних операцій цієї весни та влітку.

"Дискусії про вдосконалення українських Повітряних сил відображають нашу довгострокову відданість самообороні України", – зауважив чиновник.

Варто зауважити, що в березні США прийняли двох українських пілотів на військовій базі в Тусоні, штат Аризона, аби оцінити їхні навички на авіаційних симуляторах і визначити, скільки часу їм знадобиться, щоб навчитися керувати різними американськими військовими літаками, зокрема F-16. У бюджеті на 2023 рік Конгрес виділив гроші на таку підготовку.

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США дозволять експортувати винищувачі F-16

Адміністрація Байдена в останні тижні дала зрозуміти європейським союзникам, що США дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну. Наразі Білий дім перебуває під тиском з боку членів Конгресу і союзників, які вимагають допомогти Україні закупити ці літаки на тлі посилення російських повітряних атак.

Речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунак нещодавно заявив, що його країна і Нідерланди прагнуть сформувати "міжнародну коаліцію" не лише для закупівлі винищувачів для України, але й для підготовки українських пілотів на винищувачах 4-го покоління, які є більш досконалими, ніж винищувальний флот нашої держави.