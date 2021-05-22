США підтримують продовження міцного партнерства з Україною на морі

Сполучені Штати підтвердили, що підтримують продовження співпраці з Україною на морі. Пригадали й нещодавній візит свого корабля до Одеси.

Відповідну заяву зробили у американському посольстві в Національний день мореплавства, який у США відзначають 22 травня.

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Ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США Hamilton до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України,

– зазначили дипломати.

Корабель США в Одесі: коротко

Американський патрульний катер класу Legend USCGC Hamilton 27 квітня зайшов у Чорне море.

Флагман Морської охорони України 8 травня зустрів корабель Берегової охорони США. Судна перетнулися у точці рандеву – на відстані понад 100 морських миль від Одеси.

Екіпаж Сполучених Штатів провів спільні навчання з українськими прикордонниками, хоча цьому всіляко намагалася завадити Росія.

Вже через 2 дні, 10 травня, кораблі України та США разом відправилися в морський порт Одеси.

Фрегат американської Берегової охорони Hamilton надвечір 11 травня залишив Одесу.

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