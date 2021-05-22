США підтримують продовження міцного партнерства з Україною на морі

22 травня 2021 , 20:10
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Джерело:

Посольство США в Україні

Сполучені Штати підтвердили, що підтримують продовження співпраці з Україною на морі. Пригадали й нещодавній візит свого корабля до Одеси.

Відповідну заяву зробили у американському посольстві в Національний день мореплавства, який у США відзначають 22 травня.

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Ми хочемо пригадати нещодавній візит катера берегової охорони США Hamilton до Одеси та сподіваємось на продовження міцного партнерства між ВМС та морською охороною США та України,
– зазначили дипломати.

Корабель США в Одесі: коротко

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Автор: Олег Васьків