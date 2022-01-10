США підтвердили накладення санкцій на російські установи за подальшої агресії Москви

У Держдепі США підтвердили, що накладуть санкції на ключові російські установи. Це станеться у випадку подальшого вторгнення Росії в Україну.

Про плани Вашингтона рішуче відповідати на спроби Росії загострити ситуацію розповіла заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

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США обіцяють Росії санкції за подальшу агресію щодо України

Представниця США заявила, що провела із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим не переговори, а "дискусії для уточнення позицій сторін".

Вона пригрозила Москві санкціями у випадку вторгнення в Україну. Зокрема, США введуть фінансові обмеження щодо ключових російських установ. Шерман також наголосила, що успіх розмови залежатиме від деескалації. Це означає, що Росія має відвести війська від українських кордонів.

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