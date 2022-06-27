США підвищили мита на деякі російські товари до 35%

Сполучені Штати Америки усіляко намагаються допомогти Україні здолати російських загарбників. Йдеться не тільки про зброю, а й економічний вплив на агресора.

США дуже активно підтримують Україну на міжнародній арені. Вони роблять все для того, щоб в українських героїв була вся необхідна зброя, а ворог відчув усі наслідки своєї підлості та ницості на повну.

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Мита США на російські товари

Президент США Джо Байден вирішив завдати нового удару для російської економіки. Згідно з його рішенням, на російські товари накладено мито у розмірі 35%.

Білий дім вже оприлюднив відповідну прокламацію президента США. Вона повідомляє, що з 27 червня 2022 року мито на імпорт російських товарів, які не були заборонені санкціями, зростає до 35%. Також наголошується, що імплементація зазначених митних ставок буде контролюватися. Окрім того, США можуть знову переглянути розмір мита.

Раніше на зустрічі G7 США та інші країни домовилися, що усі гроші від підвищення мита на російські товари будуть спрямовані на допомогу Україні у боротьбі з російськими окупантами. Таким чином, росіяни будуть власним коштом фінансувати підвищення обороноздатності України та зростання вогневої потужності ЗСУ.

Війна Росії з Україною: останні новини

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл Кременчука. Вони запустили з Курської області ракети Х-22. Вибухи в ТЦ пролунали близько 16:00, там було приблизно 1 000 людей. Рятувальники повідомляли про пожежу на площі у 10 000 квадратних метрів. Окупанти брешуть, що влучили у завод та про відсутність постраждалих, хоча вже відомо про щонайменше 13 загиблих.

Розвідники повідомляють, що російські окупанти хочуть будь-що втягнути білорусів у війну та змусити ЗСУ битися ще на кількох напрямках.

США та Велика Британія вже відреагували на звірячий обстріл цивільного об'єкта, де було багато мирних українців. Вони пообіцяли, що окупанти обов'язково відповідатимуть за злочини, а Україна отримає усю необхідну підтримку для перемоги у війні.

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