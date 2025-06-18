Як США дають Путіну карт-бланш на нові злочини
- Кремль у своїй агресії щодо України підживлюється поведінкою Білого дому.
- Необхідно пояснювати європейцям та американцям небезпеку їхньої бездіяльності та готуватися до довгої війни.
Немає жодних сумнівів, що поведінка Кремля підживлюється поведінкою Білого дому.
Спеціально використовую колективні позначення замість особистих імен. Адже оточення Дональда Трампа так само винне в неспроможності надати своєму президентові факти та виправити його помилки, як і оточення Владіміра Путіна. Про це заявив Валерій Пекар, інформує 24 Канал.
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Замість того, щоб натиснути на агресора задля припинення війни, убезпечивши своїх європейських союзників, – американська адміністрація вивела міжнародного злочинця з ізоляції, створила йому теплу ванну, намагається відмити плями крові на його репутації та повернути його до клубу пристойних держав.
Що нам робити?
1. Пояснювати європейцям, що з таким підходом війна пошириться на західні від України терени Європи не протягом кількох років, а ще до кінця цього року – поки Європа не готова, а США гарантовано бездіяльні. Отже, агресора треба зупинити тут і зараз, щоб не довелося робити це набагато західніше.
2. Пояснювати американцям, що з таким підходом сама Америка опиниться в небезпеці досить швидко, оскільки авторитарні режими сприймають таку політику як прояв слабкості й непевності, – отже, захочуть отримати від того дивіденди. Проллється кров американців, чого якраз лідери країни хочуть уникнути.
3. Пояснити самим собі, що треба налаштовуватися на довгу війну – це єдиний шлях до її швидкого завершення. Поміняти своє ставлення до ситуації – це точно кожен і кожна з нас можуть зробити, на відміну від перших двох пунктів.
4. Пояснити різним способом нашим очільникам, що нинішня система управління країною веде нас до поганих сценаріїв.
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.