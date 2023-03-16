"Гаяти час не можна": США поспішають дати Україні все необхідне для весняного контрнаступу

США хочуть якнайшвидше відправити Україні необхідну техніку на поле бою. Також вони тренують наших захисників перед великим весняним контрнаступом ЗСУ.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що гаяти час не можна. За його словами, на поле бою необхідно швидше передати американську бронетехніку.

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США поспішають дати Україні все необхідне для весняного контрнаступу

Ми повинні швидко і повністю виконати наші обіцяні зобов’язання. Це включає доставку нашої бронетехніки на поле бою та забезпечення того, щоб українські солдати якомога швидше отримували навчання, запасні частини та технічне обслуговування, необхідні для використання цих нових систем,

– зазначив Остін.

Таким чином, США все більше стурбовані скороченням поставок боєприпасів та систем ППО в Україну. У Пентагоні кажуть, що незалежно від стратегії Києва на полі бою, США хочуть, щоб українські солдати мали зброю, необхідну для перемоги.

Сценарії контрнаступу

Попередньо, контрнаступ ЗСУ може початись вже у травні. Є два варіанти: перший – просуватися на Південь через Херсон до Криму, та другий – рухатися на Схід зі своєї північної позиції, а потім на Південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

Що Україна потребує для перемоги

Ракети до HIMARS;

ракети до MARS;

155-міліметрові снаряди;

120-міліметрові міни;

ракети до систем ППО;

ракети до систем ПТРК (протитанкові ракетні комплекси);

авіаційні засоби ураження;

баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе);

танкові снаряди 105 та 125-міліметрів.

ЗСУ готуються до контрнаступу