У США побудують для України ще 2 патрульні катери Mark VI
4 січня 2022 , 18:29Читать новость на русском
Джерело:Міністерство оборони США
У Сполучених Штатів замовили будівництво для України ще двох патрульних катерів Mark VI. Їх планують виготовити до 2026 року.
Про те, що США побудують для України ще 2 патрульні катери, днями проінформували в американському Міністерстві оборони.
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США збудують для України патрульні катери
Будуватиме катери американська суднобудівна компанія SAFE Boats International.
Роботи проходитимуть у Такомі в Вашингтоні. Їх планують завершити до березня 2026 року. На 2 катери Mark VI витратять 25 мільйонів доларів, які візьмуть з грошей ініціативи для безпекової підтримки України.
США у 2022 році передадуть Україні катери типу Mark VI
- У 2022 році Україна нарешті отримає від США катери типу Mark VI.
- За словами пані посла України в США Оксани Маркарової, ймовірно, на українську землю доставлять біль ніж 3 катери. Наразі триває узгодження щодо цього з американською стороною.
Патрульні катери Mark VI: що про них відомо
- Це сучасні, швидкі кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.
- Катер має довжину майже 26 метрів. Його силова установка складається з двох дизельних двигунів багатопаливного типу з водометами. Це забезпечує катеру максимальну швидкість.
- Він озброєний двома автоматичними 25 міліметровими артустановками, в яких є можливість дистанційного керування.
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