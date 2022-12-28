У США почали активно перешкоджати виробництву та передачі іранських дронів Росії, – NYT

Адміністрація США Джозефа Байдена розгорнула потужну кампанію, яка має на меті завадити Ірану розробляти та постачати безпілотники Росії.

Зазначають: Білий дім активізував свою роботу щодо іранських дронів після того, як в безпілотниках знайшли технології країн Заходу, у тому числі й американські.

Увага Путін може використати іранські дрони, щоб знищити надану Україні систему Patriot, – Forbes

Україна уже отримала усі потрібні дані та засоби

Американці уже надали українським військовим усі дані про локації, де росіяни готують шахіди до запуску. Та передали Україні пристрої, які можуть виявляти ворожі безпілотники на далеких відстанях.

Ці засоби були включені і до пакетів американської військової допомоги нашій країні.

Ба більше, тему іранських дронів американські чиновники обговорювали і з Ізраїлем – державою, яка має досвід підриву іранської ядерної програми. Зокрема, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван уже обговорив це питання з чиновниками Ізраїлю.

Виробництво іранських дронів буде зірвано

Інформацію про те, що США намагаються зірвати виробництво дронів-камікадзе в Ірані за допомогою санкцій та переговорів, підтвердила прессекретар Ради нацбезпеки США Едріен Вотсон.

Також, за даними видання, Білий дім доручив вжити жорстких заходів щодо американських компаній, чиї технології були виявлені в іранських дронах. Держава планує й надалі вводити проти них санкції.

Головне про співпрацю Ірану та Росії

Іран місяцями заперечував факт надання Росії дронів-камікадзе, якими окупанти атакують Україну. Однак тепер у Тегерані вирішили похвалитися, що їхні безпілотники зараз нібито показують "ефективність".

За даними української розвідки, Росія купила в Ірану 1 700 дронів-камікадзе. Вона отримує безпілотники траншами.

Наразі Росія випустила близько 540 дронів-камікадзе. Вона використовує "Шахіди" для тактичних ударів вздовж фронту і по енергетичній інфраструктурі. Більшість безпілотників не досягають цілі, проте вони дешеві.

Цікаво, що взамін Росія відправить Ірану ескадрилью винищувачів. Нерівноцінний обмін пояснюється тим, що Росія не може робити ці дрони, а от літаки робити навчилася.

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