США перевіряють обіг західної зброї в Україні, все цілком прозоро, – AP
Джерело:AP
США почали перевіряти обіг зброї, яку вони надали України. Інспекції на місцях здійснюють американські військові.
Для таких інспекцій в Україну прибула невелика кількість американських військових. Про це видання повідомило з посиланням на джерела в Пентагоні.
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Чи їдуть військові США на передову
Де саме відбуваються інспекції і чи близько це до лінії фронту – невідомо. У Пентагоні зазначили, що американський персонал не може проводити перевірки поблизу лінії фронту. Але при цьому військові їдуть туди, де дозволяють умови безпеки.
Загалом перевірок було вже декілька. Їх проводять аташе з питань оборони США та командою Управління оборонного співробітництва США у Києві.
Наразі, за словами посадовця, українські чиновники були прозорими щодо розподілу зброї та підтримували перевірки,
– мовиться у повідомленні.
Для чого Пентагон робить перевірки
Нещодавно Держдеп оголосив, що зброя, яку надають Україні, в жодному разі не повинна опинитися у руках російської армії або інших екстремістських груп. Росіяни можуть використати озброєння проти України або ж вигадати провокацію під фальшивим прапором. То ж, власне, для цього й запровадили перевірки.
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Раніше у конгресменів було багато питань щодо того як Адміністрація обліковує мільярди доларів, на які закуповують зброю для України. Водночас у президента США Джо Байдена не хотіли детально все розписувати, щоб не допомогти потенційним контрабандистам вигадати методи відхилення.
Водночас у Держдепі зазначили, що величезний попит України на зброю перешкоджає розповсюдженню її на чорному ринку.
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