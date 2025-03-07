Усе почалося ще до зустрічі в Білому домі: важливий нюанс, який ми не помітили

Українці пропустили момент справжнього шантажу від Білого дому. Цей шантаж був тоді, коли українській стороні запропонували внести ідею про мінеральні ресурси в так званий план перемоги Зеленського.

Єдине, що зацікавило США

Цю ідею наші партнери підказали з самого початку, сказавши, що якщо її запропонують, то це гарно сприймуть. І, як бачите, це дійсно сприйняли доволі позитивно. Далі читайте у колонці для сайту 24 Каналу.

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Жодний з пунктів мирного плану Володимира Зеленського, який починався з членства України в НАТО, не зацікавив американську сторону. Тільки цей один конкретний пункт.

Ба більше, вся розмова (зі Сполученими Штатами – 24 Канал) ведеться тільки про ці ресурси. Навіть якби США там були – незрозуміло, за скільки років їх можна викопати. Проте ми говоримо тільки про цей ресурс, більше ні про що. У цьому є небезпека для нас з вами. Ми ведемо розмови не про те, що нам зараз потрібно. Американці ведуть розмову лише про ресурси.

Зблизити позиції обох сторін – це надскладне завдання для української дипломатії та насамперед для президента України. Але те, що нам диктують, мовляв, ми маємо або віддати ресурси, або змінити президента, – мені нагадує розмови росіян. Вони теж вимагають, щоб, на їх думку, "нелегітимний" президент Зеленський "зійшов з трону" і дав можливість зайнятися цим комусь більш гнучкому.

Американцям чітко треба пояснити, що сьогодні є один президент України. Вибори неможливі, тому що росіяни не дають можливості їх провести, отже – навіть не мрійте про це.

Росіяни можуть запропонувати більше: як Україні зацікавити партнерів

Ми робимо помилку, коли говоримо з партнерами не мовою цінностей, а мовою ціни. У росіян більший ресурс. У них не лише окуповані українські території, але й Сибір. Там є алюміній, титан і так далі.

Якщо ми дозволимо просто пропонувати ресурси, то росіяни переб'ють це ціною. Зараз вони це й роблять. Можливо, Дональд Трамп і його адміністрація розуміють, але це точно не грає в наш бік.

Ми вже загрузнули в цій дискусії. Нам потрібно не тільки показувати нашим партнерам, що цікавого є в Україні, але й розширити цей перелік до багатьох комерційних сучасних та майбутніх операцій. Туди треба додати забезпечення всього світу зерном, а не лише Сполучених Штатів. Хоча це теж буде частиною глобальної безпеки для США. Нам варто повернути спокійну дискусію щодо постачання зброї коштом майбутніх кредитів.

Детальніше читайте в повному інтерв'ю Вадима Пристайка для 24 Каналу.