Усе почалося ще до зустрічі в Білому домі: важливий нюанс, який ми не помітили
- США почали шантажувати Україну ще до зустрічі у Білому домі. Це стосувалося угоди про корисні копалини.
- Росія має більші ресурси, а тому Україна повинна змінити підхід, щоб зацікавити партнерів, включивши більше комерційних пропозицій.
Українці пропустили момент справжнього шантажу від Білого дому. Цей шантаж був тоді, коли українській стороні запропонували внести ідею про мінеральні ресурси в так званий план перемоги Зеленського.
Єдине, що зацікавило США
Цю ідею наші партнери підказали з самого початку, сказавши, що якщо її запропонують, то це гарно сприймуть. І, як бачите, це дійсно сприйняли доволі позитивно. Далі читайте у колонці для сайту 24 Каналу.
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Жодний з пунктів мирного плану Володимира Зеленського, який починався з членства України в НАТО, не зацікавив американську сторону. Тільки цей один конкретний пункт.
Ба більше, вся розмова (зі Сполученими Штатами – 24 Канал) ведеться тільки про ці ресурси. Навіть якби США там були – незрозуміло, за скільки років їх можна викопати. Проте ми говоримо тільки про цей ресурс, більше ні про що. У цьому є небезпека для нас з вами. Ми ведемо розмови не про те, що нам зараз потрібно. Американці ведуть розмову лише про ресурси.
Зблизити позиції обох сторін – це надскладне завдання для української дипломатії та насамперед для президента України. Але те, що нам диктують, мовляв, ми маємо або віддати ресурси, або змінити президента, – мені нагадує розмови росіян. Вони теж вимагають, щоб, на їх думку, "нелегітимний" президент Зеленський "зійшов з трону" і дав можливість зайнятися цим комусь більш гнучкому.
Американцям чітко треба пояснити, що сьогодні є один президент України. Вибори неможливі, тому що росіяни не дають можливості їх провести, отже – навіть не мрійте про це.
Росіяни можуть запропонувати більше: як Україні зацікавити партнерів
Ми робимо помилку, коли говоримо з партнерами не мовою цінностей, а мовою ціни. У росіян більший ресурс. У них не лише окуповані українські території, але й Сибір. Там є алюміній, титан і так далі.
Якщо ми дозволимо просто пропонувати ресурси, то росіяни переб'ють це ціною. Зараз вони це й роблять. Можливо, Дональд Трамп і його адміністрація розуміють, але це точно не грає в наш бік.
Ми вже загрузнули в цій дискусії. Нам потрібно не тільки показувати нашим партнерам, що цікавого є в Україні, але й розширити цей перелік до багатьох комерційних сучасних та майбутніх операцій. Туди треба додати забезпечення всього світу зерном, а не лише Сполучених Штатів. Хоча це теж буде частиною глобальної безпеки для США. Нам варто повернути спокійну дискусію щодо постачання зброї коштом майбутніх кредитів.
Детальніше читайте в повному інтерв'ю Вадима Пристайка для 24 Каналу.
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