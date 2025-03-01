США почнуть війну з Мексикою, якщо вони не виконають вимог Трампа щодо кордону, – WSJ

США можуть розпочати війну проти Мексики, якщо країна не виконає вимоги президента Дональда Трампа щодо кордону. Мовиться про припинення діяльності наркокартелів та контрабанди.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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За якої умови США можуть розпочати війну проти Мексики

Міністр оборони США Піт Гегсет провів розмову із високопосадовцями мексиканських збройних сил.

За інформацією від осіб, які знайомі із деталями розмови 31 січня, Гегсет повідомив, що якщо Мексика не розв'яже проблему змови між урядом країни та наркокартелями, американські військові готові до односторонніх дій.

Вищі військові чиновники Мексики, які брали участь у дзвінку, були шоковані від почутого й обурені, вважаючи, що Гегсет натякав на можливість військової операції США на території їхньої країни.

У четвер американські та мексиканські експерти провели детальний аналіз можливих наслідків військового удару США по Мексиці. Вони дійшли висновку, що такий сценарій призведе до серйозних економічних потрясінь, закриття кордонів, сплеску насильства та заворушень.

Як Мексика виконує вимоги Трампа

Мексиканські високопосадовці намагаються продемонструвати Трампу конкретні досягнення у контролі кордону та боротьбі з наркотиками, щоб він розцінив це як прогрес.

Водночас існують побоювання, що цього разу уникнути тарифів буде складніше, ніж 3 лютого, коли президентка Мексики Клаудія Шейнбаум отримала місячну відстрочку, направивши 10 000 військовослужбовців Національної гвардії до кордону.

Крім того, цього тижня Мексика зробила ще один крок назустріч США, видавши 29 лідерів наркокартелів, яких розшукували американські правоохоронці.

Ще одним можливим компромісом, запропонованим мексиканською владою, стала тарифна політика щодо Китаю. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у п’ятницю, 28 лютого, в ефірі Bloomberg TV, що Мексика запропонувала "дуже цікаву ініціативу" – запровадити такі ж мита на китайські товари, як і США.