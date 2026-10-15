"Тиск не працює": Зеленський розповів про попередження США та ситуацію зі Starlink

Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові отримували від американської сторони попередження про можливе блокування розвідданих, якщо Україна не припинить удари по російських НПЗ. Ці повідомлення передавали на військовому рівні.

Про це президент розповів в інтервʼю Financial Times.

Про що США попереджали Україну?

Зеленський підтвердив, що українські військові отримували попередження: якщо Україна продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи, вона може зіткнутися з обмеженнями в доступі до розвідданих. Про це повідомляли саме на військовому рівні – від американських військових українським колегам.

Водночас Зеленський зазначив, що американська сторона на іншому рівні пояснювала проблеми зі Starlink технологічними причинами. Однак він вважає, що уповільнення роботи супутникового зв’язку було свідомим рішенням, а не технічним збоєм.

Наші військові отримали повідомлення: не атакуйте, бо у вас можуть виникнути проблеми з розвідкою. [...] На військовому рівні нам сказали, що якщо ви не зупинитеся, ми заблокуємо розвіддані. І коли це відбувається одночасно з рішенням щодо Starlink, яке на 100% було рішенням американської сторони, це створює величезні проблеми,

– сказав він.

Україна погодилася утриматися від ударів по російських нафтопереробних заводах та інших об’єктах, пов’язаних із виробництвом і постачанням пального, після заяви президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир’я.

Україна дотримувалася цієї паузи протягом трьох днів. У цей час Росія продовжувала атаки, а згодом завдала масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі, зокрема балістичними ракетами по Києву та інших містах.

Після чергової масштабної атаки глава держави повідомив військовому командуванню, що пауза в ударах по російських енергетичних об’єктах завершена.