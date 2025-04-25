В МЗС України припустили, навіщо у США говорять про можливий вихід з мирних переговорів

Заяви державного секретаря США Марко Рубіо про можливий вихід Вашингтону з мирних переговорів між Україною та Росією можуть бути частиною комунікаційної стратегії.

Таку думку у п'ятницю, 25 квітня, під час брифінгу висловив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини. LIVE".

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Навіщо США говорять про вихід з переговорів

На думку речника, надсилаючи відповідні сигнали з боку офіційних осіб, Вашингтон намагається стимулювати початок мирного процесу задля наближення до результату.

За його словами, МЗС не отримувало офіційного дипломатичного повідомлення чи нот закритими каналами про намір Сполучених Штатів вийти з мирних переговорів.

Ми не драматизуємо ці сигнали. Розуміємо, що триває складна робота. Верхівка айсберга – це публічні сигнали, а (нижче – 24 Канал) частина закритої дипломатії,

– заявив він.

До слова, Дональд Трамп нещодавно заявив, що "Крим залишиться за Росією" в разі досягнення мирної угоди. За його словами, Володимир Зеленський "це розуміє".