США і Польща продовжать консультації щодо військової активності Росії біля кордонів України

США та Польща обговорили концентрацію російських військ біля кордонів України. Окрім того, темою розмови стала міграційна криза.

Деталі обговорення оприлюднила представниця Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн. Вона розповіла про телефонну розмову помічника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана та глави Бюро національної безпеки Польщі Павла Солоха.

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За словами Хорн, Салліван відзначив тісну двосторонню співпрацю з питань оборони. Окрім того, політик привітав зусилля щодо зміцнення потенціалу НАТО.

Зокрема, сторони висловили тверду підтримку Польщі на тлі дій режиму Олександра Лукашенка.

Вони також обмінялися думками про російську військову діяльність поблизу України і висловили настрій на продовження тісних консультацій,

– мовиться у повідомленні.

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