У США та Польщі відреагували на звинувачення Лукашенка та ФСБ

У США та Польщі відповіли на звинувачення Олександра Лукашенка. Диктатор, посилаючись на білоруські та російські спецслужби, стверджував про причетність цих країн до підготовки замаху на нього.
Джерело:24 канал
Водночас білоруська опозиція висловлювання самопроголошеного президента назвала провокацією. У яку, до того ж, втягнули громадян Білорусі й США.
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У Тихановської закликає утриматися від поспішних висновків. Адже вони можуть нашкодити національним інтересам, суверенітету й незалежності Білорусі, пише "Радіо Свобода".
Реакція США
Офіційний представник американського Держдепартаменту поспілкувався з російськими журналістами. Він заявив, що у США бачили заяву Лукашенка щодо замаху на нього.
Будь-яке припущення про те, що уряд США стояв за цим або був залучений до спроби вбивства Лукашенка, є абсолютно хибним,
– запевнив він.
Реакція Польщі
На звинувачення білоруського диктатора відреагували й у Польщі. У Дуди заявили, що Польща не мала й не має намірів брати участь у замаху на Лукашенка.
Якщо хтось, пане Олександре Лукашенко, вам таке розповідає, то він вас обманює, – наголосив Кшиштоф Щерський у коментарі TVP.INFO.
Про які звинувачення мовиться
Самопроголошений президент Білорусі заявив, що на нього та його синів нібито готували замах. У цьому він звинуватив США. "Скоріш за все, ЦРУ, ФБР", – вважає Лукашенко.
Диктатор повідомив, що саме через це у Росії затримали Олександра Федуту та Юрія Зенковича, а у Білорусі – Григорія Костусєва.
У ФСБ переконують, що затримані нібито готували військовий переворот у Білорусі "із залученням місцевих та українських націоналістів".
Крім цього, там заявили, що Зенкович прибув до Москви "після консультацій з американським посольством у Польщі".