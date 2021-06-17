США пообіцяли не послаблювати санкції проти Росії через Україну

У США запевнили, що не послаблюватимуть санкції проти Росії. Обмежувальні заходи діятимуть, поки Кремль не змінить агресивної поведінки щодо України.

У цьому запевнила заступниця американського держсекретаря Вікторія Нуланд. Вона підкреслила, що Україна може й надалі розраховувати на підтримку з боку США.

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Вашингтон сподівається на стабільні та передбачувані відносини з Росією. При цьому, Штати залишаються твердо відданими суверенітету й територіальній цілісності України.

Нуланд звернула увагу, що такої позиції в її країні дотримуються впродовж кількох десятиліть. Й звернула увагу на слова Байдена про те, що США та Росія "мають великі розбіжності щодо України".

Ми дали чітко зрозуміти й президент Байден ще раз повторив, що санкції, запроваджені проти Росії через Україну, залишатимуться в силі,

– наголосила Нуланд.

"Ми маємо сильні програми підтримки України у галузях безпеки, економічного розвитку та боротьби з корупцією. Все це продовжуватиметься", – запевнила вона.

Нуланд спілкувалася з Кулебою

17 червня заступниця держсекретаря США обговорила зустріч Байдена з Путіним з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вона підкреслила, що Штати дотримуються позиції: "Жодних домовленостей про Україну без України".