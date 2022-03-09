США попередили Китай про санкції за підтримку Росії

Американська міністерка Джина Раймондо заявила, що китайські компанії можуть потрапити під санкції. Це станеться, якщо вони не дотримуватимуться антиросійських обмежень.

Глава міністерства торгівлі Сполучених Штатів суворо попередила, що Китай відріжуть від постачання обладнання та програмного забезпечення, яке йому необхідне для виробництва своєї продукції.

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Вашингтону під силу фактично закрити китайські компанії, якщо вони не будуть дотримуватися санкцій, які забороняють постачання в Росію мікрочипів й інших технологій,

– сказала Джина Раймондо.

До слова, раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Захід намагається переконати Пекін відмовитися від нейтралітету щодо війни Росії проти України.

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