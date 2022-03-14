США попередили союзників, що Китай готовий надати Росії військову допомогу, – ЗМІ

Американські дипломати повідомили своїх союзників у Європі й Азії, що Китай висловив готовність надати військову допомогу Росії на тлі війни в Україні.

Повідомляється, що державний департамент США розіслав своїм союзникам у Європі та Азії дані своєї розвідки про готовність китайського уряду постачати військову допомогу Росії.

Читайте також США пригрозили Китаю серйозними наслідками, якщо він надасть військову допомогу Росії

Дипломати надали мінімум інформації щодо допомоги

Дипломати не надали додаткових деталей щодо обсягу й типу військової допомоги, яку хоче надати китайський уряд. Так само в повідомленні не назвали час, коли Китай надасть свою допомогу.

Високопосадовець Пентагону відмовився прокоментувати на запит видання, чи Китай уже надав допомогу Росії, але підтвердив, що відомство пильно стежить за ситуацією.

Якщо Китай вирішить надавати матеріальну допомогу Росії, то, швидше за все, це матиме наслідки для Китаю,

– зазначив неназваний посадовець Пентагону.

"По суті, ми бачимо, що Китай мовчки підтримує дії Росії: відмовившись запроваджувати санкції, звинувачуючи Захід і Сполучені Штати за допомогу, яку ми надаємо Україні, і наполягаючи, що вони за мирне вирішення, але насправді нічого для цього не роблять", – додає він.

За даними видання, Білий дім звертався до європейських союзників із проханням донести до китайського уряду наполегливе прохання не допомагати Росії обійти санкції.

У виданні припускають, що це питання повинні порушити 14 березня в ході перемовин між радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором Офісу комісії закордонних справ Ян Цзечі.

Союз Китаю та Росії: деталі

13 березня видання New York Times, посилаючись на джерела в американському уряді, повідомило, що Росія надіслала запит до Китаю про надання економічної та військової допомоги через труднощі у війні з Україною.

У перші дні війни китайське МЗС відмовилося засуджувати російську агресію проти України і сказало, що, попри підтримку Китаєм територіальної цілісності й суверенітету всіх країн світу, в Україні "є складне історичне й культурне підґрунтя".

Китай назвав "війною" російську збройну агресію в Україні лише 10 березня – на чотирнадцяту добу повномасштабних бойових дій.

Цікаво: "Путін страждає на "стероїдну лють": дивіться відео