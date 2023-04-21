США попереджали, що Україна не зможе втримати Бахмут, ще в січні, але місто стоїть, – WP

США давали невтішні прогнози та оцінки щодо оборони Бахмута нашими захисниками. Попри це, командування ЗСУ вирішило захищати місто до останнього.

Про позицію США щодо оборони міста у Донецькій області стало відомо після витоку нібито секретних документів американської розвідки.

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В оцінці з грифом "цілком таємно" попереджалося, що "стійке" просування Росії з листопада "поставило під загрозу здатність України утримувати Бахмут. Там також мовиться, що українські сили, імовірно, "опиняться під загрозою оточення, якщо вони не виведуть війська протягом лютого 2023 року.

Київ не реагував на попередження США

Однак попередження США здебільшого залишилися поза увагою. Київ вирішив утримувати Бахмут, стверджуючи, що це необхідно для підтримання національного морального духу і позбавлення Росії можливості хвалитися окупацією будь-яких територій.

Україна заявила, що затягування боїв у Бахмуті послабило сили Росії, оскільки загинуло багато окупантів, особливо з групи "Вагнер".

The Washington Post також поспілкувався з одним з українських командирів, які курують оборону Бахмута, полковником Павлом Палицею. Він заявив, що його офіційно не інформували про ці американські розвіддані або рекомендації про те, як діяти в Бахмуті.

Палиця вважає, що українські військові змогли утримувати частину міста на кілька місяців довше, ніж прогнозувалося, завдяки поєднанню класичної міської війни та передової безпілотної розвідки, включно з глушінням сигналів.

Як відбуваються бої у Бахмуті

Він розповів, що після того, як російські війська прорвали периметр Бахмута, українські сили відійшли в житлові квартали, використовуючи дахи як височини і перетворюючи будинки на протитанкові позиції. У глибині міста обидві сторони стали значною мірою покладатися на розвідувальні безпілотники для цілевказання і глушилки, щоб заплутати навігаційні системи противника.

Україна також перейняла досвід російської тактики і маскує "домашні точки" безпілотників, або координати, за якими можна визначити місце розташування підрозділу, що керує пристроєм. За його словами, якщо росіяни знайдуть українські безпілотники, то вони бачитимуть, що домашня точка безпілотника розташована десь в Австралії.

Зазначимо, що всі були впевнені, що українські сили протримаються у Бахмуті 2 – 3 тижні.

Але минуло кілька місяців, а ми все ще тут і намагаємося зробити все можливе, щоб утримати місто,

– сказав Палиця.

Яку роль відіграє оборона Бахмута

Видання зазначає, що Бахмут – головна мета російських операцій на Сході України. Москва заявила, що захоплення міста закладе основу для встановлення контролю над усією Донецькою областю України, в якій російські війська наразі займають трохи більшу частину. Українські війська заявляють, що продовжать утримувати місто.