Час до Великодня: який ультиматум США поставили Україні
28 березня, 15:24
Час до Великодня: який ультиматум США поставили Україні

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • США поставили Україні ультиматум, який потрібно виконати до Великодня.
  • Україні варто інвестувати у свою армію та виробництво дронів, враховуючи можливі зміни у підтримці з боку США.

Дональд Трамп наразі не може розв'язати конфлікт на Близькому Сході. Він шукає підтримки у союзників в Європі, але вони не поспішають з нею, пам'ятаючи, що США поставили європейцям свого часу доволі жорсткі умови щодо підтримки України і співпраці у межах НАТО. Однак наслідки суперечностей всередині Альянсу матимуть вплив безпосередньо на нашу країну.

Про це у розмові з 24 Каналом підкреслив політолог Микола Давидюк, наголосивши, яку жорстку умову Україні поставили Сполучені Штати. Він пояснив, у чому причина протиріччя між лідерами європейських країн та Дональдом Трампом.  

Що треба робити Україні, якщо США поставить ультиматум?

Давидюк наголосив, що проблеми США на Близькому Сході хоч і не критичні, але вони є, тому що у Трампа не вийшла блискавична перемога щодо Ірану, яка відбулась у Венесуелі. І проблема полягає у географічному розташуванні Ірану. 

Водночас росіяни накручують Трампа, що не варто дружити з Великою Британією, краще дружити з нами, ми тобі більше дамо. А британці кажуть, що Росія – це ніхто, і Трамп їх десь слухає. Однак виникає питання, якщо росіяни зараз дають цілі і зброю проти Америки і загалом працюють з Іраном проти США, чи варто їх слухати? 
– зауважив політолог. 

Проте Трамп наразі бачить більше свою залежність від критики Європи, аніж, наприклад, від співпраці. Хоча, якби було б навпаки, на думку Давидюка, то результат був би швидшим. 

Політолог нагадав, що Фрідріх Мерц, Борис Пісторіус говорили про те, що війна на Близькому Сході – не їхня. Тоді вони посварилися з Трампом, а лоби тріщать у нас. Тому що президент США сказал, що, тоді війна в Україні – не моя війна, і ми не будемо їй допомагати. 

Варто знати. Трамп різко відреагував на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо конфлікту з Іраном, який назвав війну на Близькому Сході "не їхньою". Президент США відповів, що тоді "Україна теж не наша війна – але ми допомогли". Він назвав заяву Мерца "дуже недоречною".

"Є інсайт, що Україну попередили: "Або йдемо на угоду, або на Великдень буде зупинка постачання зброї". І такий сценарій можливий", – зазначив він. 

Таку можливу ситуацію потрібно, за його словами, враховувати, тому що хоч в Ірані – не європейська війна, але можуть постраждати українці. 

Тоді буде потрібно вкладатися у виробництво своїх дронів. І зараз треба менше їздити по Близькому Сході, а більше інвестувати у свою армію, тому що там заробимо тільки гроші і не супер великі, але технології і суперзброї вони не дадуть. Європейський кредит у 90 мільярдів євро для нас важливіший, 
– пояснив Микола Давидюк. 

Важливо розуміти, як відзначив політолог, що саудити хоч і багаті люди, але інституційно сильніші Європа та США. Тому Україні потрібно бути з тими, хто може запропонувати вступ у великі союзи, зокрема у НАТО. 

Чи можуть США повністю зупинити постачання зброї Україні?

  • Дональд Трамп вважає, що можливе перенаправлення озброєння США, призначеного для України, на Близький Схід, це звичайна практика, адже Вашингтон регулярно перерозподіляє військові ресурси між регіонами. За словами Трампа, у США є величезні запаси боєприпасів, наприклад, у Німеччині та по всій Європі, і вони іноді беруть з одного місця і використовують для іншого. Трамп вважає, що попередня адміністрація надавала Україні занадто велику фінансову допомогу. 

  • Радник Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що інформація про те, що Трамп відвернеться від України, лунала вже неодноразово. Однак, на його думку, Києву потрібно продовжувати вести переговори. До того ж наша країна має "гарну лобістську групу у Європі" на рівні лідерів країн. 

  • На думку військового експерта Павла Нарожного, реалізувати сценарій зупинки постачання зброї Україні, доволі важко через юридичні перепони, адже "без штрафних санкцій у них точно не вийде". За його словами, Україні разом із союзниками потрібно працювати щодо стабілізації ситуації та збереженням безперебійної військової допомоги, попри ризики та невизначеність. 