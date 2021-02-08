Байден скасував ще одне рішення Трампа: США повертаються до Ради ООН з прав людини

Сполучені Штати Америки мають на меті відновити співпрацю з Радою ООН з прав людини. У червні 2018 року адміністрація 45 глави держави Дональда Трампа ухвалила рішення вийти з правозахисного органу.

Про повернення держсекретар Ентоні Блінкен та високопоставлений дипломат США в Женеві оголосять у понеділок, 8 лютого.

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США повернуться у ролі спостерігача

За інформацією видання, для того, щоб стати повноправним членом Ради ООН з прав люди, Штатам доведеться спершу приміряти на себе роль спостерігача.

Зазначається, що це рішення може викликати критику консерваторів та багатьох членів проізраїльської спільноти.

США вийшли з Ради у 2018 році

У 2018 році США вийшли з правозахисного органу, заявивши, що однією з основних причин ухваленого рішення є "хронічна упередженість щодо Ізраїлю".

Тоді постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що Рада "занадто довго була захисником порушників прав людини".

Окрім цього, адміністрація Дональда Трампа критикувала орган за те, що Венесуела, Китай та Куба є його членами.

Які ще рішення Трампа скасував Байден: коротко

Джо Байден підписав указ про повернення США до ВООЗ. Трамп переконував, що саме ця організація припустилася помилок, через які планетою шириться коронавірус.

Новообраний глава Штатів повернув країну до Паризької хартії з клімату (мовиться про скорочення шкідливих викидів у навколишнє середовище).

46 американський президент зупинив будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Його попередник вирішив збудувати задля зменшення потоку мігрантів.

Байден скасував запроваджені Трампом обмеження на в'їзд із низки мусульманських країн.