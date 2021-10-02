У США в повітрі зіткнулися вертоліт і літак: загинули люди
Джерело:ABC15
В американському штаті Арізона в повітрі сталося зіткнення вертольота та літака. У результаті авіакатастрофи загинули 2 людини.
За інформацією телеканалу, зіткнення трапилося 1 жовтня поблизу аеропорту Чендлер, розташованого у штаті Арізона.
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Аварія літака та вертольота у США
Внаслідок удару вертоліт впав і загорівся. У результаті катастрофи загинули 2 людини, зокрема 34-річний чоловік.
Водночас пілот літака зумів успішно посадити повітряне судно на полі біля автотраси. Люди, які перебували в ньому, не постраждали.
Наразі невідомо, що стало причиною зіткнення. Поліцейські почали розслідування. Кілька годин аеропорт був закритий для зльотів та посадок літаків.
У США зіткнулися літак і вертоліт: дивіться відео
Попередні аварії літаків у США
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- А у серпні в американському місті Вікторія, що у штаті Міннесота, сталася аварія за участю одномоторного літака. У результаті авіакатастрофи і літак, і будинок загорілися. Всі, хто перебував на борту авіалайнера, загинули.