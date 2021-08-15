Планують покинути країну до вівторка: США повітрям евакуюють посольство з Кабула

Посольство США в Афганістані розпочало евакуацію співробітників установи з Кабула, який терористична організація "Талібан" бере під свій контроль. До вівторка американські дипломати планують покинути країну.

Евакуацію можуть завершити швидше. Вівторок – крайній термін. Про це повідомили американські чиновники.

Зверніть увагу США атакували талібів біля Кандагару, ті обіцяють "відповідати на провокації"

Евакуація буде цілодобовою

Зараз американські гелікоптери перевозять працівників посольства до аеропорту. Однак в установі очікують, що евакуація буде цілодобовою.

Згідно з планом, одразу ж після дипломатів, почнуть евакуйовувати американських громадян, які зараз в Афганістані. Також у планах США допомогти виїхати з країни тим, у кого є спеціальна імміграційна віза. Окрім того, у посольстві пришвидшать процес отримання візи для тих, хто подав документи напередодні.

Громадян Афганістану, які працюють в посольстві США в Кабулі, планують звільнити. Однак, попри евакуацію, в установі залишиться працювати декілька людей. Поки що невідомо, чи вони перебуватимуть там лише до завершення евакуації, чи залишаться на постійній основі.

Що зараз відбувається в Афганістані: останні новини