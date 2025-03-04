Рішення США про припинення допомоги Києву стосується і зброї, що вже перебуває в Європі, – ЗМІ

Офіційно США повідомили про припинення військової допомоги 3 березня. Тепер же неназвані чиновники деталізують, що це означає.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg і The New York Post.

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Замороження допомоги стосується і техніки у Європі

Загалом терміни, коли Трамп може поновити допомогу, дуже розмиті. "Доки Трамп не вирішить, що Україна хоче миру" – так говорять чиновники.

"За словами високопоставленого чиновника Міністерства оборони, який побажав залишитися невідомим під час приватних обговорень, США призупиняють надання будь-якої військової допомоги, поки Трамп не вирішить, що українські лідери продемонструють добросовісну відданість миру. Представник Білого дому заявив, що адміністрація також перегляне допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту", – сказано в дописі Bloomberg.

Наказ стосується всієї військової техніки США, яка наразі не знаходиться в Україні. І навіть тієї зброї, яка перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі.

Джерела в Білому домі кажуть, що роблять паузу і "переглядають допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми". Мовляв, це тільки пауза, а не остаточне припинення допомоги.

Трамп наказав міністру оборони Піту Гегсету виконати директиву, яка зупинить відвантаження всієї американської військової техніки, яка ще не перебуває в Україні, включаючи зброю в Європі,

– пишуть у ЗМІ.

Увечері 4 березня Трамп виступить з промовою уперше після інавгурації. Він підіб'є підсумки місяця на президентській посаді.