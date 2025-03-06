Посилення російських авіаударів по Україні: ISW припустив наслідки зупинки обміну розвідданими

США припинили обмінюватися розвідувальною інформацією з Україною, яка стосується пусків дронів та ракет. Це може значно посилити російську авіацію, яка раніше була обмеженою через удари українських сил по об’єктах у Росії.

Таке рішення Вашингтону може змінити хід бойових дій, збільшивши частоту та ефективність російських авіаційних атак, оскільки Україна матиме менше можливостей. Про це пише 24 Канал з посиланням на американський інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також США надають Україні розвіддані "оборонного призначення", – CBS

Які наслідки матиме зупинка обміну розвідданими

За словами аналітиків, без доступу до розвідданих США Україна матиме менше можливостей для ураження російських систем протиповітряної оборони. Російські літаки зможуть діяти агресивніше, зменшуючи дистанцію для запуску плануючих бомб і ракет по території України.

Експерти нагадують, що Кремль неодноразово наполягав на припиненні надання допомоги Україні в рамках будь-якої угоди. У поєднанні з призупиненням США поставок ЗРК Patriot, це, згідно з оприлюдненою інформацією, матиме серйозний вплив на безпеку українського тилу.

Раніше українські удари по військових об’єктах у Росії суттєво вплинули на боєздатність російських військ, зменшивши ворожі запаси ракет і снарядів. Зокрема, знищення складів боєприпасів у Торопці Тверської області та Тихорецькому арсеналі у Краснодарському краю.

Нагадаємо, напередодні у США офіційно повідомили, що припинили обмінюватися розвідувальною інформацією з Україною. Спочатку повідомлялося, що обмеження стосуватимуться лише тих даних, які допомагають ЗСУ завдавати ударів по території Росії. Однак згодом стало відомо, що США припинили надавити Україні всі розвідувальні дані.