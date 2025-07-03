У Польщі перебуває зброя США, яка не "доїхала" в Україну: ЗМІ назвали, що у списку

США призупинили надання Україні низки озброєнь у рамках допомоги. З'явився перелік зброї, яку не встигли передати зі складів у Польщі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію репортера наближеного до Пентагону NPR National Desk Тома Боумена у соцмережі Х.

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Яку зброю не надали Україні

Згідно з даними, оприлюдненими репортером у середу, 2 липня, наразі призупинили передачу наступних видів та кількості зброї:

92 ракети AIM;

30 ракет для системи ППО Patriot (PAC3 MSE);

8496 гаубичних снарядів калібру 155-мм;

142 ракети AGM-114 Hellfire;

252 ракети GMLRS для реактивної системи HIMARS;

25 ракет Stinger;

125 гранатометів AT-4.

Вищезгадана партія американського озброєння зараз перебуває на складі на території Польщі.

Нагадаємо, Вашингтон поставив на паузу постачання зброї Україні, пояснивши це турботою про власні оборонні потреби. За словами посла США при НАТО Меттью Вітакера, пріоритетом для них залишається готовність захищати себе.

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відповідне рішення з американського боку змусить українських військових економити ресурси та пришвидшить просування російської армії.