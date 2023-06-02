США більше не передаватимуть Росії дані про розташування своїх стратегічних озброєнь

США з 1 червня заморозили надання Росії інформації про ракетний арсенал і запуски балістичних ракет, що було передбачено Договором про стратегічні наступальні озброєння. Москва ж "призупинила" домовленість у лютому 2023 року.

"Призупинення" Росією договору СНО-3 є юридично недійсним. Таким чином держава-агресор порушує угоду, не виконуючи зобов'язань. Про це повідомили у Держдепі США.

До речі США бояться лише ядерних човнів: чому розміщення ядерної зброї в Білорусі не налякає Захід

США вдались до контрзаходів

Тому з 1 червня США припиняють надавати Росії повідомлення, які вимагаються за СНО-3. Мовиться про стан і місцеперебування об'єктів, які підлягають обліку за Договором, зокрема, ракети й пускові установки.

У Штатах наголосили, що такі контрзаходи повністю відповідають міжнародному праву.

Міжнародне право дозволяє такі заходи, щоб спонукати державу повернутися до виконання своїх міжнародних зобов'язань,

– наголосили в Держдепі.

Яку інформацію США таки передаватимуть

Попри це, США продовжують надавати Росії повідомлення про запуски міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) і балістичних ракет на підводних човнах.

Також США не сприятимуть інспекційній діяльності на своїй території, тобто анулюють чинні візи, видані російським інспекторам та членам екіпажів літаків за СНО-3.

Крім того, Вашингтон не надаватиме телеметричну інформацію про запуски американських МБР і БРПЧ. Пригадали, що Росія відмовилась від зустрічі, де за договором була узгоджена кількість запусків таких ракет.