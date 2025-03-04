Це серйозний внутрішній конфлікт: які наслідки для США матиме зупинка допомоги Україні

Дональд Трамп нібито розпорядився призупинити військову допомогу Україні. За даними ЗМІ, насамперед йдеться про тимчасове припинення постачання ракет для ППО, боєприпаси для HIMARS та артилерії.

В етері 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко сказав, чому США не так просто припинити постачання зброї в Україну та які ризики через це з'являються.

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"Для США це також невигідно"

Голова Ради резервістів Сухопутних військ зазначив, що поки немає офіційних заяв про припинення постачання зброї в Україну. Тож він розглядає повідомлення, які з'являються, як інформаційний тиск на українське суспільство, спроби залякування, підготовку ґрунту для того, щоб Україна була більш поступлива.

Такі повідомлення з'явилися на фоні заяв про те, що Україна має поступитися територією. Можливо, Білий дім вдається до таких залякувань, щоб українці були більш лояльні, чи менш негативно сприймали такі "пропозиції",

– мовив Тимочко.

Під час війни в Україні американські виробники зброї розширили об'єми виробництва. А тепер уявімо, що припиняється постачання зброї в Україну. Технологічний процес одномоментно зупинити не можна, бо конвеєри вже працюють. Також з'явиться величезна потреба у складах для зберігання цих боєкомплектів.

Якщо держава припиняє виплачувати кошти за законтрактований продукт, то має відповідати, чому вона це зробила. А це мільярдні судові позови, які у перспективі можуть навіть більше коштувати, аніж вартість виробництва,

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Паралельно промислові гіганти втратять довіру до США як до гаранта своїх замовлень та закупівель. Це серйозний внутрішній конфлікт. Втім, також треба врахувати, що політичні рішення не завжди ґрунтуються на економічні чи гуманітарній доцільності.

Зверніть увагу! Адміністрація президента США призупинила військову допомогу Україні без попередніх консультацій із союзниками. За словами, прессекретаря МЗС Польщі Павла Вронського, таке рішення може мати політичні наслідки для Вашингтону.

Нагадаємо, що Дональд Трамп 4 березня розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні. Це рішення було ухвалене після його суперечки з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 28 грудня.