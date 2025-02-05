США будуть надавати лише ту іноземну допомогу, яка "матиме сенс", – держсекретар Рубіо

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Вашингтон надаватиме лише ту іноземну допомогу, яка "матиме сенс".

Про це він заявив під час пресконференції з президентом Коста-Рики. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Іноземна допомога США

Рубіо зазначив, що призупинення іноземної допомоги США та згортання агентства USAID пов’язане з необхідністю перевірити виплати, припинити недоцільні програми та залишити допомогу, "яка має сенс".

Ми не припинятимемо іноземної допомоги. Ми надаватимемо іноземну допомогу, яка має сенс,

– заявив держсекретар США.

Водночас Рубіо наголосив, що програми порятунку життя, забезпечення їжею чи ліками запроваджуватимуться далі.

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Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги. Вашингтон проведе перевірку відповідності цих програм політичним цілям держави. Відповідні заходи, як зазначається, є тимчасовими – подібні обмеження триватимуть щонайменше 90 днів.