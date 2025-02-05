США будуть надавати лише ту іноземну допомогу, яка "матиме сенс", – держсекретар Рубіо
- Держсекретар США Рубіо заявив, що Вашингтон надаватиме лише ту іноземну допомогу, яка "матиме сенс".
- Водночас, за його словами, якщо це програми порятунку життя, забезпечення їжею чи ліками, вони запроваджуватимуться далі.
Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що Вашингтон надаватиме лише ту іноземну допомогу, яка "матиме сенс".
Про це він заявив під час пресконференції з президентом Коста-Рики. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укрінформ.
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Іноземна допомога США
Рубіо зазначив, що призупинення іноземної допомоги США та згортання агентства USAID пов’язане з необхідністю перевірити виплати, припинити недоцільні програми та залишити допомогу, "яка має сенс".
Ми не припинятимемо іноземної допомоги. Ми надаватимемо іноземну допомогу, яка має сенс,
– заявив держсекретар США.
Водночас Рубіо наголосив, що програми порятунку життя, забезпечення їжею чи ліками запроваджуватимуться далі.
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Нагадаємо, що нещодавно президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги. Вашингтон проведе перевірку відповідності цих програм політичним цілям держави. Відповідні заходи, як зазначається, є тимчасовими – подібні обмеження триватимуть щонайменше 90 днів.