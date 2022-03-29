США продовжать постачати Україні оборонну допомогу, – Байден

Сполучені Штати Америки надалі надаватимуть Україні зброю, яка допоможе захистити себе від агресора. Також США не збираються послаблювати введені проти Росії санкції.

Президент США Джо Байден поки не став публічно оцінювати рішення Росії про так зване виведення військ з Київської та Чернігівської областей. За його словами наразі рано щось про це говорити.

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Ми подивимося. Я не буду нічого пророкувати, поки не бачу, які їхні (Росії – 24 канал) дії, – сказав Байден.

Оборонна допомога буде й надалі

Президент США згадав про перемовини України та Росії в Стамбулі, а також підкреслив, що буде уважно стежити за діями Росії. Поки нема жодної мови про зняття санкцій.

"Ми з'ясуємо, що вони (Росія – 24 канал) роблять, але тим часом ми продовжимо зберігати потужні санкції, ми продовжимо надавати Україні засоби захищати себе і ми продовжимо уважно стежити за тим, що відбувається", – зазначив Байден.

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