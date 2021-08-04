США зміцнюватимуть військовий потенціал України, – Пентагон

Пентагон заявив про те, що Штати продовжать зміцнювати потенціал Збройних сил України. Мовиться також й про проведення реформ оборонного сектора.

Відповідну заяву зробив директор з питань політики в Центральній і Південній Європі Пентагону Алтон Буланд. Про це він розповів під час відеоконференції Атлантичної ради Штатів.

До теми Збройні сили України отримали допомогу від США на майже 8 мільйонів доларів

Міноборони США допомагатимуть ЗСУ

Продовжимо зусилля з вибудовування потенціалу ЗСУ для захисту України, щоб це було більш ефективно,

– заявив Буланд.

Запевнив, що мовиться також й про проведення реформ оборонного сектора.

Ба більше, у Пентагоні розповіли, що:

на саміті НАТО в Брюсселі лідери підтвердили заяву за підсумками зустрічі в 2008 році про можливе членство України;

проведення військових реформ, модернізація ЗСУ, а також зміцнення стійкості партнерів є важливими для протидії усьому спектру загроз в регіоні.

"Ми закликаємо всіх наших союзників активізувати підтримку України і Грузії", – заявив Алтон Буланд.

Допомога Україні: останні новини