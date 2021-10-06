США продовжили заборону польотів над низкою районів України

Через ситуацію на Донбасі американським цивільним літакам продовжили заборону на польоти над частиною України. Діятиме вона у районах польотної інформації Дніпра.

Термін спеціальних авіаційних норм продовжили до 27 жовтня 2023 року. За даними ФАА, до районів польотної інформації Дніпра належать аеропорти Харкова, Запоріжжя, Донецька, Кривого Рогу, Кропивницького та Криму.

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Чому США не літатиме над Донбасом

З міркувань безпеки про пасажирів та екіпаж, перш за все. Уперше заборону літати над Донбасом ввели у 2014 році після трагічного збиття бойовиками малазійського Boeing. Згодом її щороку продовжували.

У документі США нагадали: діє ще одна заборона – на польоту до Криму. Її ввели у квітні 2014 року через окупацію півострова Росією і постійно продовжували.

Втім, від жовтня 2018 року існують винятки: у разі потреби і схвалення компетентними органами України, літакам США дозволили посадку і вильоти з аеропортів:

"Харків"

"Дніпро"

"Запоріжжя".

У США відзначають загострення ситуації

Як ідеться у документі, протягом першого кварталу 2021 року зростає кількість випадків припинення вогню у районі Дніпровської РПІ. Там відзначають, що напруження є біля лінії, що межує з контрольованою Росією зоною.

Крім того, наприкінці березня, зазначає авіаційний департамент, Росія розгорнула додатковий військовий потенціал, включаючи сухопутні війська