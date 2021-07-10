У США прогнозують екстремальну спеку: температура сягатиме +54 градусів

Національний центр прогнозу погоди США попередив: на територію країни наступає екстремальна спека. Найгірша ситуація буде у західних регіонах.

Там мешкають приблизно 30 мільйонів людей. Усі вони ризикують відчути на собі вплив температури у +54 градусів.

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Небезпечну спеку очікують у Сполучених Штатах Америки

На суботу та неділю 10 й 11 липня у західних штатах США синоптики прогнозують небезпечну спеку.

Температура сягатиме 54 градусів вище нуля.

У національному центрі прогнозу погоди країни порадили мешканцям тих регіонів:

Обов'язково пити воду.

І обмежити активність на свіжому повітрі впродовж дня.

Окрім високих температур на території західних штатів можливі потужні грози. І тут не факт, що це погано: адже через спеку можуть виникнути лісові пожежі.

готуватися людям там треба до суворих випробувань погодою. Особливо небезпечно буде біля Сакраменто, Лас-Вегасу, північно-західної частини Аризони, у примежових землях штатів Каліфорнія та Невада.

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